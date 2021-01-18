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بالمواعيد والقنوات.. أرسنال ضد نيوكاسل و3 مباريات بالدوري اليوم الإثنين

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تستكمل اليوم الاثنين، مباريات الجولة الـ19 من بطولة الممتاز، حيث يلتقي أرسنال المحترف ضمن صفوفه المصري محمد النني مع نيوكاسل يونايتد.

وفي إيطاليا، سيحل ميلان متصدر جدول على نظيره كالياري ضمن منافسات الجولة 18.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإنجليزي (الجولة 19)

10:00 أرسنال x نيوكاسل

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بين أون سبورتس (beIN Sports HD 1)

الدوري الإيطالي (الجولة 18)

9:45- كالياري x ميلان

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بين أون سبورتس (beIN Sports HD 4)

2:30- غزل المحلة x مصر للمقاصة

تنقل المباراة عبر قنوات بي أون تايم سبورتس (ON Time Sports 1 HD)

2:30- سيراميكا x طلائع الجيش

تنقل المباراة عبر قنوات بي أون تايم سبورتس (ON Time Sports 2 HD)

5:00- الإسماعيلي x المقاولون العرب

تنقل المباراة عبر قنوات بي أون تايم سبورتس (ON Time Sports 1 HD)

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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