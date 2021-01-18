بالمواعيد والقنوات.. صدام السويد بين 4 مباريات تحدد مصير مصر بالدور الرئيسي لمونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

يختتم منتخب مصر مبارياته في الدور الأول، بمواجهة قوية مع منتخب السويد، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة، في قمة مباريات اليوم السادس لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

كما ستكون عين المنتخب المصري على نتائج المجموعة الثامنة التي تضم كلا من كوريا الجنوبية وروسيا وسلوفينيا وبيلاروسيا)، التي سيصعد منها الثلاثة الأوائل لكي ينضموا لمنتخبا مصر والسويد في مجموعتهما بالدور الرئيسي لمونديال اليد.

يقدم الخليج 365 تقرير بالمواعيد عن مواجهات اليوم الخامس لمونديال مصر 2021:

كوريا الجنوبية تواجه منتخب روسيا ضمن مباريات المجموعة الثامنة على صالة برج العرب بالإسكندرية في الرابعة والنصف عصرا.

وتلتقي مقدونيا مع تشيلي، ضمن مباريات المجموعة السابعة على صالة استاد القاهرة الرياضي في الرابعة والنصف عصرا على أون تايم سبورت 3.

ويصطدم منتخب مصر بمنافسه العنيد منتخب السويد ضمن ختام مباريات المجموعة السابعة على صالة استاد القاهرة الرياضي وتقام المباراة في السابعة مساء وتنقل على قناة أون تايم سبورتس 2.

ويواجه محاربو الصحراء منتخب البرتغال ضمن منافسات المجموعة السادسة في السابعة مساء على صالة العاصمة الإدارية الجديدة وتنقل على قناة أون تايم سبورتس 3.

ويواجه منتخب فرنسا نظيره السويسري ضمن مباريات المجموعة الخامسة في السابعة مساء على صالة دكتور حسن مصطفى بأكتوبر.

وتختتم مباريات المجموعة الثامنة بمباراة بين سلوفينيا وبيلاروسيا في السابعة مساء على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وسيلتقي منتخب المغرب أمام منتخب أيسلندا ضمن مباريات المجموعة السادسة في التاسعة والنصف مساء على صالة العاصمة الإدارية الجديدة وتنقل عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة بين النرويج والنمسا ضمن منافسات المجموعة الخامسة في التاسعة والنصف مساء على صالة دكتور حسن مصطفى بأكتوبر وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 3.

كما تنص لوائح المسابقة على تأهل الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من المجموعات الثمانية إلى الدور الرئيسي، ليصبح عدد الفرق المتأهلة 24 فريقا، يتم تقسيمهم بعد ذلك إلى 4 مجموعات، كل مجموعة تضم 6 فرق، بينما يلعب صاحب المركز الرابع على كأس الرئيس للترضية.

وتقام مباريات النسخة الـ27 من بطولة العالم لكرة اليد، بمشاركة 32 فريق لأول مرة في تاريخ البطولة، على 4 صالات وهم صالة استاد القاهرة الرياضي، وبرج العرب، والعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة دكتور حسن مصطفى