شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك والجونة.. تفوق أبيض ومباراة تشهد 7 أهداف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتضن ملعب بتروسبورت بالقاهرة، مساء الثلاثاء، مواجهة تجمع الزمالك بالجونة، بمنافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يدخل المباراة وعينه على القمة حيث يضعه الفوز على جدول ترتيب قمة المسابقة بعد تعثر غريمه التقليدي الأهلي أمام البنك الأهلي مساء الأحد، في الوقت الذي يعيش خلاله الجونة حالة فنية مميزة دون أي هزيمة خلال مشواره بمسابقة الموسم الجاري بـ 16 نقطة وضعته في المركز الثاني.

ونرصد في السطور التالية أبرز ما جاء في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري المصري الممتاز.

الزمالك والجونة تقابلا في 11 مباراة سابقة بالدوري، فاز الأبيض في 6 منها مقابل انتصار وحيد لفريق البحر الأحمر و4 تعادلات.

19 هدفاً سجلهم الزمالك في مرمى الجونة مقابل 10 سكنوا شباكه.

التعادل قال كلمته في أول مباراة جمعت الطرفين في الدوري بموسم 2009-2010، فسجل أحمد حسام ميدو للزمالك وأحرز أحمد عمران للجونة.

أكثر مباراة شهدت أهداف بين الطرفين كانت المباراة الأخيرة بينهما وحسمها الزمالك بنتيجة 4/3 بعد سيناريو مثير و7 أهداف خلال 90 دقيقة.

قائمة هدافي مواجهات الفريقين تضم كل من والتر بواليا مهاجم الأهلي الحالي، ومحمود شيكابالا ومحمود علاء وعمر السعيد نجوم الزمالك.

مباراة وحيدة جمعت الفريقين في كأس مصر وحسمها الزمالك بنتيجة 3/2.