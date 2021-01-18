شكرا لقرائتكم خبر عن مفارقة في مشوار موسيماني مع الأهلي في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل السلبي بدون أهداف مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي، بملعب المكس بالاسكندرية، مساء أمس الأحد، بمنافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2020-2021.

وحقق موسيماني المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي التعادل الثالث له مع الفريق بمسابقة الدوري، منذ توليه المهمة مع اقتراب نهاية الموسم المنصرم.

الطريف في الأمر أن تعادلات الأهلي الثلاثة في الدوري في ولاية موسيماني جاءت سلبية.

التعادل السلبي الأول جاء في مواجهة بيراميدز بالدور الثاني للموسم الماضي، وفي الموسم الحالي تعادل الفريق الأحمر بدون أهداف في مواجهتي وادي دجلة والبنك الأهلي.

موسيماني خاض مع الأهلي 11 مباراة في الدوري الممتاز فاز في 8 منهم على حساب كل من المقاولون العرب وطلائع الجيش وانبي ومصر المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري والانتاج الحربي وسيراميكا كليوباترا، وتعادل في 3 مواجهات.