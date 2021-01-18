شكرا لقرائتكم خبر عن وعكات تعقب «رباعيات» الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقول المثل الشعبي المتوارث «عين الحسود فيها عود»، فربما يعقب التوهج والتألق وعكة مفاجئة وغير متوقعة.

جماهير الأهلي وباقي أنصار أندية مصر تغنت بلاعبي المارد الأحمر عقب انتصاره العريض على حساب الانتاج برباعية في الجولة السابعة من عمر الدوري الممتاز، حتى وصل الأمر بوصف أحمد حسام ميدو، أحد أشد المنتمين للزمالك، الفريق الأهلاوي بليفربول.

الأهلي تعثر أمام الوجه الحديث على الكرة المصرية والوافد حديثاً هذا الموسم للدوري الممتاز، فريق البنك الأهلي بتعادل غير متوقع في مباراتهما سوياً بملعب المكس بالاسكندرية، ليفقد حامل درع المسابقة نقطتين ثمينتين، وذلك عقب 5 أيام فقط من فوزه على الانتاج الحربي بنتيجة (4/1).

وعلى ما يبدو أن فوز الأهلي برباعية بات لعنة شديدة تطارد الفريق في المباراة التالية، حيث توقف الطوفان الأحمر في المواجهة التالية بشكل شبه دائم.

الأهلي حقق فوزاً سهلاً على حساب اطلع برة بطل جنوب السودان في ذهاب تمهيدي دوري الأبطال 2019-2020، أعقبها خسارة معتادة على يد بيراميدز بهدف دون رد في ثمن نهائي كأس مصر ووداع المسابقة.

يتجدد الموعد مع رباعية جديدة للأهلي يعقبها سقوط، فيهزم الفريق الأحمر نظيره الجونة برباعية نظيفة في ملعب الأخير قبل أن يتعرض لخسارته الوحيدة في النسخة المنصرمة من دوري الأبطال بهدف دون رد على يد النجم الساحلي التونسي في رادس.

موسم 2018-2019، شهد على فوز عريض للأهلي على حساب بتروجت في الدوري برباعية نظيفة، ثم بعد أيام خسارة على يد فيتا كلوب بطل الكونغو بمجموعات دوري الأبطال، ومن قبلها الفوز على كامبالا سيتي الأوغندي بنتيجة 4-3، ثم التعادل سلباً في مباراتي الانتاج بالدوري وحوريا الغيني.

وفي الموسم الحالي لبطولة الدوري انتفض الأهلي بأربعة أهداف دك بهم شباك الاتحاد السكندري ولكن لعنة الرباعيات تجددت بتعادل سلبي أمام دجلة وفقدان أول نقطتين، وأخيراً تعادل الأهلي أمام الصاعد حديثاً للمسابقة المحلية فريق البنك الأهلي عقب أيام من اكتساح الانتاج بالأربعة.