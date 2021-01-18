الدوري السعودي | انتقادات لاذعة لإدارة الهلال بعد بيان “غير لائق” عن التحكيم

هاجم الناقد الرياضي السعودي، خالد أبو غانم، إدارة نادي الهلال بعد البيان التي أصدرته، واعترضت من خلاله على الأخطاء التحكيمية في الفترة الماضية.

وأكد أبو غانم في تصريحات فضائية “الأخطاء التحكيمية من حق نادي الهلال الاعتراض عليها، كما هو حق لجميع الأندية السعودية طالما لهم الحق في ذلك”.

وأضاف “حديث مدرب الهلال لوشيسكو لا يليق به كما أن البيان الذي أصدرته إدارة النادي به العديد من الأخطاء التي لا تليق به، ماجد الشمراني أفضل حكم سعودي”.

وكان الهلال قد نشر بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” أكد من خلالها الغضب الشديد من القرارات التحكيمية، والتي وصفتا بالمجحفة في حق فريق الكرة، وضرب مثالًا لذلك بمواجهة الاهلي، حيث اعتبر النادي في بيانه أن هذه القرارات أثرت على رصيده النقطي.

وأضاف “الهلال يسعى لعدم فقدانه النقاط بسبب الأخطاء التحكيمية، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التي تضمنت خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة أخيرًا، منذ تزايد القرارات الخاطئة خلال الجولات الماضية. هل يُنتظَر من الهلال بيان إعلامي ينتقد فيه أداء التحكيم ليتم إنصافه أسوة بما حدث مع أندية أخرى؟”.

وتعادل الهلال للمرة على الرابعة على التوالي أمام الاهلي، في ختام مباريات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث شهدت نهاية المباراة دخول الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الفريق، في نقاش حاد مع الحكم ماجد الشمراني، الذي اضطر لإشهار البطاقة الصفراء في وجهه.