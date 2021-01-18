الحكم الجزائري "جمال حيمودي" : هدف أيمن أشرف "غير صحيح" والخطأ واضح..والأهلي استحق ركلة جزاء

الشارقة - اميمة ياسر - علق الحكم الدولى الجزائرى جمال حيمودى، عن الحالات التحكيمية التى شهدتها مباراة الأهلي والبنك الأهلي، التى انتهت بالتعادل السلبى، فى إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدورى الممتاز.

وقال "حيمودى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت 2" : هدف الأهلى غير صحيح وقرار الحكم صحيح لوجود دفع ووثب على الخصم، لأن أيمن أشرف استخدم ذراعه الأيسر قف الهدف الملغى أمام البنك الأهلى، وأشكر حكم الفار على إلغاء الهدف.

وتابع: أن الأهلى له ضربة جزاء غير محتسبة لتلامس الكرة ليد مدافع البنك الأهلى، وكان على الحكم احتساب ركلة جزاء لخروج اليد عن الجسم ولم تكن فى الوضع الطبيعى.

وعن اعتراض الشناوى، أكد الحكم الجزائرى انه كان يجب على الحكم أن ينذر محمد الشناوى بعد اعتراضه بشكل غير لائق بعد انتهاء المباراة.