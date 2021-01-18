«صحيح بنسبة 100%»..حكم دولي إنجليزي: مش مصدق عدم احتساب هدف أيمن أشرف.. و"ميدو" يرد

الشارقة - اميمة ياسر - أكد ديرموت جالاجر، الحكم الدولي الإنجليزي السابق: إنه لا يصدق إلغاء حكم مباراة البنك الأهلي والنادي الأهلي هدف أيمن أشرف، مؤكدًا أن الهدف صحيح بنسبة 100%.

وأضاف "جالاجر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أوضة اللبس" المذاع عبر فضائية "النهار رياضة" أن أيمن أشرف لديه كل الحق في الوصول إلى الكرة وإحرازها وهدفه شرعي وصحيح.

وأشار إلى أن النادي الأهلي ليس له الحق في الحصول على أي ركلات جزاء خلال مباراة البنك الأهلي.

من جانبه رد "ميدو" إنه يرى أن هدف أيمن أشرف غير صحيح وأن الحكم كان صائبًا في قراره.