اخبار الرياضه

«صحيح بنسبة 100%»..حكم دولي إنجليزي: مش مصدق عدم احتساب هدف أيمن أشرف.. و"ميدو" يرد

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - أكد ديرموت جالاجر، الحكم الدولي الإنجليزي السابق: إنه لا يصدق إلغاء حكم مباراة البنك الأهلي والنادي الأهلي هدف أيمن أشرف، مؤكدًا أن الهدف صحيح بنسبة 100%.

وأضاف "جالاجر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أوضة اللبس" المذاع عبر فضائية "النهار " أن أيمن أشرف لديه كل الحق في الوصول إلى الكرة وإحرازها وهدفه شرعي وصحيح.

وأشار إلى أن النادي الأهلي ليس له الحق في الحصول على أي ركلات جزاء خلال مباراة البنك الأهلي.

من جانبه رد "ميدو" إنه يرى أن هدف أيمن أشرف غير صحيح وأن الحكم كان صائبًا في قراره.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا