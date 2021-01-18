شكرا لقرائتكم خبر عن بارما الإيطالي يقدم عرضًا للتعاقد مع «بن عطية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت شبكة «شكاى سبورتس إيطاليا»، عن رغبة ناد إيطالي في التعاقد مع النجم الدولي المغربي، المهدي بن عطية، مدافع الدحيل القطري، وإعادته مرة أخرى إلى الكالتشيو في إطار الميركاتو الشتوي الجاري.

ويلعب «بن عطية» في صفوف الدحيل منذ عامين، بعد انتقاله إليه قادما من يوفنتوس، لكن بحسب شبكة «سكاي سبورتس إيطاليا»، فقد تقدم بارما بعرض رسمي لضم بنعطية، خلال يناير الجاري، وأضافت الشبكة أن «بن عطية» يدرس عرض بارما، وسيعطي رده عليه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولا يعتبر «بن عطية» غريبا عن الكرة الإيطالية، فقد لعب من قبل في صفوف أودينيزي وروما ويوفنتوس، وخاض 153 مباراة في الكالتشيو.