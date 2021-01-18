شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب»: التعادل مع يونايتد ليس ما كنا نتمناه ولا أجد مبررًا لإهدار الأهداف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى يورجن كلوب، مدرب ليفربول، اندهاشه من الأهداف المهدرة لفريقه، بعد التعادل السلبي مع مانشستر يونايتد، ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال «كلوب»: لشبكة «سكاي سبورتس»، «إذا فزنا 1-0 كنت لأصبح راضيا بالكامل، لا تستطيع وقف فرص مانشستر يونايتد على مدار 90 دقيقة، إنهم يمرون بلحظة جيدة، ومع كل الأمور التي قيلت قبل المباراة، حول أنهم يحلقون فيما نعاني نحن، أعتقد أن شبابي قدموا مباراة جيدة الليلة».

وأضاف: «في الشوط الأول، الضغط العالي كان جيدا، وكذلك التمرير، لكننا لم نسجل، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية في كرة القدم، الشوط الثاني كان مفتوحا أكثر قليلا، سنحت لهم فرصتان كبيرتان، وأليسون تصدى لهما جيدا».

وعن ندرة أهداف ليفربول في الفترة الأخيرة، قال المدرب الألماني: «لا يوجد تفسير لذلك، دائما تهدر الفرص، يجب أن تواصل العمل، وتحاول تجنب الحديث المثار حوله، الكل يريد تسجيل الأهداف، لكن لا يمكنك فرضها، هذه كرة القدم، هذه اللحظات تحدث، هناك لحظات لا يمكنك خلالها تفسير لماذا لا تستطيع تسجيل الأهداف من كل الزوايا، أمام كريستال بالاس كل الفرص انتهت في الشباك، أحببت المباراة، رأيت مجموعة من العروض الفردية الجيدة، وأداء الفريق كان جيدا، ليست النتيجة التي أردناها، لكنها النتيجة التي حصلنا عليها».