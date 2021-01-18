شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حالات «كورونا» ووضع 47 لاعبًا فى الحجر قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المنظمون لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس أنه تقرر إخضاع 47 لاعبا لحجر صحى في فندق بمدينة ملبورن لمدة أسبوعين، بعد رصد 3 إصابات بفيروس كورونا على رحلتين وصلوا على متنهما، لخوض غمار أولى البطولات الأربع الكبرى لهذا العام.

دخل أكثر من 20 لاعبا وصلوا من لوس أنجلوس إلى ملبورن التي تستضيف البطولة الشهر المقبل في حجر صحى صارم بأحد الفنادق، بعد ثبوت إصابة أحد أفراد الطاقم وأحد المشاركين في البطولة من غير اللاعبين بفيروس كورونا المستجد.

وفى وقت لاحق، تأكد إصابة راكب آخر من غير اللاعبين على متن رحلة من أبوظبى، ما دفع المنظمين إلى إدخال 23 لاعبا آخرين في الحجر الصحى بالفندق.

وقال المنظمون، في بيان، إن الثلاثة الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس نقلوا إلى فندق صحى، مشيرين إلى أن اللاعبين لن يتمكنوا من مغادرة غرفهم بالفندق لمدة 14 يوما لحين التأكد طبيا من سلامتهم. وأوضحوا أنهم لن يتمكنوا من ممارسة التدريب.

ويعنى القرار عدم التكافؤ في تجهيز اللاعبين للبطولة وهو ما أشار إليه عدد من اللاعبين الذين خضعوا للحجر الصحى.

ووافقت أستراليا على السماح بدخول نحو 1200 لاعب ومسؤول وموظف قادمين على متن 15 رحلة للمشاركة في الحدث الرياضى الكبير المقرر إقامته الشهر المقبل.

وأشار مدير البطولة، كريج تيلى، إلى أنه يتم التواصل مع كل من كانوا على متن الرحلتين وخاصة مجموعة اللاعبين لضمان تلبية احتياجاتهم قدر الإمكان.

تعد أستراليا من أنجح دول العالم في التعامل مع انتشار الفيروس، ولم تسجل سوى 28700 إصابة و909 وفيات.