شكرا لقرائتكم خبر عن «فيرجسون »: «رونى» سيحقق نجاحاً فى عالم التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتقد أليكس فيرجسون، المدرب الأسطورى لمانشستر يونايتد، أن واين رونى سيحقق نجاحًا في عالم التدريب بالنظر إلى معلوماته عن كرة القدم وخبرته، لكنه في نفس الوقت أكد أن النتائج تحظى بالأهمية الأكبر في هذا المجال.

وقرر رونى، لاعب يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، اعتزال اللعب والتفرغ لتدريب ديربى كاونتى فريق الدرجة الثانية، بعد أن تولى تدريب الفريق بصفة مؤقتة خلفًا للمدرب الهولندى المقال فيليب كوكو إلى جانب اللعب مع الفريق.

وخلال حدث يتعلق بصحة لاعبى كرة القدم، أشاد فيرجسون بقرار رونى بالتحول إلى عالم التدريب بصورة كاملة.

وأضاف فيرجسون الذي قاد يونايتد إلى الفوز بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز 13 مرة: «هو الهداف التاريخى لمنتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد، وقدم مسيرة رائعة كلاعب، أتوقع له بداية موفقة».

وأردف: «لكن النتائج هي الأهم في المجال التدريبى، وعلى كل من يعمل فيه تحقيق النتائج. سيدرك هو ذلك أفضل من أي شخص آخر». ونوه: «قدم بداية جيدة، وهو يملك معلومات وخبرة عن اللعبة، وهو صاحب حضور مميز، أتمنى له التوفيق».

وقال فيرجسون: «هذه خطوة كبيرة بالنسبة له، وهو شاب ثرى صاحب مسيرة في عالم كرة القدم، وبالتالى فإنه لا يتحول للتدريب من أجل إطعام أسرته لكنه يرغب في ذلك، وهذا أمر مهم».