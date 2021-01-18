شكرا لقرائتكم خبر عن مدربو البوندزليجا يتعلمون «خطة قهر بايرن» من الدرجة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ربما يجد المنافسون لبايرن ميونخ في الخروج الصادم للفريق من كأس ألمانيا مبكرًا، طريقة أو أخرى يمكن من خلالها الفوز على الفريق البافارى في المستقبل.

وسقط بايرن أمام هولشتاين كيل، أحد فرق دورى الدرجة الثانية، ليودع كأس ألمانيا من الدور الثانى بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2.

وكان هذا الخروج المبكر لبايرن من كأس ألمانيا مثار حديث وجدل مدربى البوندزليجا قبل مباريات المرحلة 16 من الدورى، ولكنهم لم يقللوا أبدا من قدرة بايرن على الدفاع عن لقبه في البوندزليجا والفوز بالبطولة للموسم التاسع على التوالى.

وأشاد مدربو البوندزليجا بأداء كيل في المباراة، وكشف بعضهم عن رغبته في الاستفادة من دروس المباراة لتعلم كيفية الفوز على الفريق البافارى في المستقبل، فيما يرى بعضهم أن الوقت لايزال مبكرًا لاستبعاد بايرن من دائرة المنافسة على الألقاب.

وقال جوليان ناجلسمان، المدير الفنى للايبزيج، إن ما قدمه كيل في المباراة أمام بايرن بكأس ألمانيا ربما يكون نموذجا لما يتعين على المنافسين عمله في مواجهة الفريق البافارى.

وأوضح ناجلسمان، في مؤتمر صحفى لفريقه، الخميس: «كيل كان شجاعا بشكل رائع للغاية. بالطبع، كان الفريق الأسوأ ولكنه حافظ على الكرة بشكل لا يمكن تصديقه ونجح في هذا».

وأضاف: «يمكن اتخاذ كيل كمثال. رأيت أنه كان جيدا. سأشاهد المباراة مجددا. يمكن دائما الاستفادة بشىء منها».

وبالنسبة للايبزيج وأندية أخرى، فإن خروج بايرن يعنى أن الطريق أصبح الآن أكثر سهولة لأى فريق لديه طموح الفوز بلقب كأس ألمانيا في مايو المقبل.

وكان لايبزيج أحد ضحايا بايرن بكأس ألمانيا في الماضى القريب، حيث خسر أمام بايرن صفر-3 في نهائى البطولة عام 2019.

وحذر ناجلسمان: «لم يعد بايرن موجودا في البطولة، ولكن يتعين على كل فريق أن يؤدى واجبه».

وفيما يمثل كيل مصدر إلهام لكثير من الفرق ومدربيها، يرى مدربون آخرون أن الوقت لايزال مبكرا للغاية لاستبعاد بايرن من دائرة المنافسة.

وقال ماركو روز، المدير الفنى لبوروسيا مونشنجلادباخ، إن كيل «أدى بشكل جيد» ولكنه لم يستبعد بايرن أبدا من دائرة المنافسة على الألقاب رغم أنها الهزيمة الثانية على التوالى للفريق البافارى، حيث خسر 2-3 أمام مونشنجلادباخ في البوندزليجا ثم سقط بركلات الترجيح أمام كيل.

وقال روز (44 عاما): «كيل كان شجاعا للغاية ودافع بحماس. بايرن يفتقد أيضا بعض الحظ في الوقت الحالى، ولكن سيأتى الوقت الذي يعود فيه لمستواه المعهود».

وكان بيتر بوش، المدير الفنى لباير ليفركوزن، الذي خسر فريقه أمام بايرن ميونخ 2-4 في نهائى كأس ألمانيا الموسم الماضى، حذرا لدى حديثه عن وضع الفريق البافارى.

وقال بوش: «بايرن يظل بايرن. لم أرَ الفريق سيئًا في مباراة كيل كما رآه آخرون. بالطبع كان يتعين عليه الفوز بالمباراة؟».

ولكن بوش لا يرى بايرن بنفس الهيمنة والسيطرة التي كان عليها في الموسم الماضى، الذي أحرز خلاله الثلاثية (دورى وكأس ألمانيا ودورى أبطال أوروبا.

وأتم: «بايرن خسر أمام مونشنجلادباخ ثم سقط أمام كيل في الكأس. لم يعد نفس الفريق الذي شاهدناه في الموسم الماضى. ولكنه لايزال بايرن، حتى وإن استقبلت شباكه مزيدا من الأهداف».