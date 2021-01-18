شكرا لقرائتكم خبر عن «بيرلو»: أشعر بخيبة أمل بسبب خوف لاعبي يوفنتوس.. وأتحمل اللوم على الهزيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، بأن فريقه كان خائفا من قوة إنتر ميلان الهجومية، خلال سقوطه بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.

وقال بيرلو، لشبكة «سكاي سبورتس إيطاليا»: «لقد بدأنا المباراة بشكل خاطئ، وعندما لا يكون لديك العزم على الفوز بالسباقات، يصبح الأمر صعبا، نحن لم ندخل أرض الملعب، كنا خائفين من اللعب الهجومي لإنتر، لذلك في أذهاننا، ركزنا فقط على الدفاع، ولم نكن عدوانيين، وسمحنا لإنتر بأخذ زمام المبادرة، وأصبحوا مدمرين بعد ذلك، إنها هزيمة سيئة، لم يكن من الممكن أن نلعب بشكل أسوأ من هذا، وكان ذلك غير متوقع، لكن علينا رفع رؤوسنا، والاستعداد لمباراة كأس السوبر أمام نابولي».

وأضاف: «طموحاتنا تبقى كما هي، إنها هزيمة ضد خصم قوي، وهذه الأشياء تحدث، لكنني أشعر بخيبة أمل بسبب موقفنا، يجب أن يأتي فريق مثل يوفنتوس إلى هنا بثقة وطموح، والرغبة في أخذ زمام المبادرة، وتوجيه اللعبة في اتجاه معين، لكننا كنا خجولين للغاية، كنا بطيئين للغاية في تمريراتنا، أردنا أن نخلق الموقف، الذي يمكن أن يضع كييزا أو رامسي بين خطوط الإنتر، ولم يحدث ذلك، لأننا تحركنا ببطء شديد، لذلك لم نسحب لاعبي إنتر من مراكزهم، المدرب دائما هو أول من يتحمل اللوم، لو أن الفريق لم يفعل ما خططنا له، فهذا يعني أننا لم نفهم الخطة، كنا غير منظمين في الهدف الأول، وأصبح كل شيء أكثر صعوبة بعده».