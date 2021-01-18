شكرا لقرائتكم خبر عن «مارسيلينو» يحقق رقمًا مميزًا بعد الفوز بالسوبر الإسبانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد مارسيلينو جارسيا، المدير الفني لأتلتيك بيلباو فريقه للفوز على برشلونة بنتيجة 3-2، والتتويج بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة في تاريخ النادي الباسكي.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصاءات، فإن مارسيلينو أصبح أول مدرب في التاريخ ينتصر على برشلونة في مباراتين نهائيتين على التوالي في مختلف المسابقات بفرق مختلفة.

وكان مارسيلينو قد قاد فالنسيا للفوز على برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا عام 2019.