شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام فرنسية تكشف عن موقف باريس سان جيرمان من «راموس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت وسائل إعلام فرنسية، عن مستقبل سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد، الذي أصبح مثار جدل شديد، في ظل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري، حيث تحدثت تقارير صحفية سابقة، عن رغبة باريس سان جيرمان في ضمه.

لكن قناة «تيليفوت» الفرنسية قالت، إنه لا يوجد تواصل حاليا بين مسؤولي باريس سان جيرمان وراموس، متفقة بذلك مع ما ذكرته صحيفة «لو باريزيان» وشبكة «راديو مونت كارلو».

لكن القناة ذكرت، مثل العديد من الصحف ووسائل الإعلام الإسبانية، أن سيرجيو راموس بصدد الرحيل عن النادي الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقضى راموس 16 عاما بين جدران الريال، حتى الآن، حقق خلالها كل البطولات المحلية والقارية والعالمية الممكنة.