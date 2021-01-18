شكرا لقرائتكم خبر عن «ويليامز»: هدفي في برشلونة الأفضل في مسيرتي والفضل يعود لـ «مارسيلينو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إينياكي ويليامز، مهاجم أتلتيك بيلباو وصاحب هدف انتصار فريقه على برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني الأحد على ملعب «لا كارتوخا» الذي حسمه الفريق الباسكي بنتيجة 3-2، أن هذا الهدف هو الأفضل في مسيرته بالنظر لقيمته.

وقال مهاجم الفريق الباسكي إن الفريق قدم مباراة طيبة، مشيرًا إلى أن الفضل يعود إلى المدرب مارسيلينو جارسيا تورال، الذي تولى مهمة الفريق قبل أسبوعين فقط، حيث قال عنه إنه يدير كتيبة من اللاعبين قادرة على تحقيق المزيد.

وأختتم: «لعبنا بشجاعة وبشغف، وهي سمات أتلتيك، نستحق الفوز، الجميع ساهم في هذا الإنجاز، وبإمكاننا أن نحلم بتحقيق أشياء كبيرة».

وتوج أتلتيك بلباو بلقب كأس السوبر للمرة الثالثة في تاريخه، والثانية على حساب البارسا بعد نسخة 2015، أما الفريق الكتالوني فلم ينجح في حصد أول ألقاب الموسم، والأول أيضا مع مدربه الهولندي رونالد كومان، ليظل رصيده عند 13 لقبا في السوبر.