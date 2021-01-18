شكرا لقرائتكم خبر عن «أوزيل»: سعيد ومتحمس للغاية بعد الانتقال لفناربخشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدولي الألماني مسعود أوزيل، لاعب آرسنال، انتقاله رسميا إلى فناربخشة التركي، في الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال «أوزيل»، لصحيفة «سبورت1» الألمانية: «أنا سعيد ومتحمس للغاية، لقد سمح لي الله بارتداء قميص فناربخشة، سأرتديه بفخر، وسأقدم كل شيء للفريق».

وبحسب تقارير تركية، فإن راتب «أوزيل» مع فناربخشة سيصل إلى 5 ملايين يورو في الموسم، ورحل أوزيل عن آرسنال، بعد استبعاده من قائمة الفريق اللندني المحلية والأوروبية، حيث لم يخض أي مباراة مع الفريق منذ بداية الموسم.

وتوصل «أوزيل» لاتفاق مع آرسنال بشأن فسخ العقد في يناير/كانون الثاني الجاري، قبل انتقاله إلى صفوف فناربخشة، ورحل أوزيل عن آرسنال بعد تخليه عن راتبه حتى نهاية الموسم، والذي يبلغ 7 ملايين إسترليني.