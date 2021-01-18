شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية لـ «يوفيتش» مع آينتراخت فرانكفورت في ظهوره الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل لوكا يوفيتش ظهوره الأول مع آينتراخت فرانكفورت، هذا الموسم، بمشاركته أمام شالكه، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الألماني.

وكان الدولي الصربي قد عاد إلى فرانكفورت، الأسبوع الماضي، معارا من ريال مدريد حتى نهاية الموسم الحالي، وبدأ «يوفيتش» المباراة على مقاعد البدلاء، لكنه شارك في الدقيقة 62، بدلا من إريك دورم، ولم يحتاج سوى 10 دقائق فقط، ليوقع على أول أهدافه مع الفريق الألماني بعد العودة.

وقبل نهاية المباراة، وبالتحديد في الدقيقة 92، عزز يوفيتش تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني له، والثالث لأصحاب الأرض، لتنتهي المباراة بفوز فرانكفورت 3-1.

وبذلك، سجل «يوفيتش» هدفين في غضون 20 دقيقة فقط، معادلا أهدافه مع ريال مدريد على مدار عام ونصف، خاض خلاله 32 مباراة.

يذكر أن «يوفيتش» لعب بقميص فرانكفورت، بين عامي 2017 و2019، قبل رحيله صوب النادي الملكي مقابل 60 مليون يورو، وفشل الصربي في كسب ثقة المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، خاصة في ظل وجود كريم بنزيما.