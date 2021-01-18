شكرا لقرائتكم خبر عن «كومان»: فعلنا كل شىء للفوز بالسوبر ولن أتحدث عن الحكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، أن الهزيمة أمام أتلتيك بيلباو بنتيجة 3-2، وخسارة لقب كأس السوبر الإسباني، ليست خطوة إلى الوراء.

وقال كومان، لصحيفة «ماركا» الإسبانية: «الهزيمة ليست خطوة للوراء، واللقب كان مناسبا لإظهار أننا نسير على الطريق الصحيح، وسنظهر ذلك قريبا، فنحن فعلنا كل شيء للفوز، وكنا متعبين للغاية».

وأضاف: «العديد من اللاعبين خاضوا تجربة اللعب في نهائي، وأنا لست غاضبا لأن الفريق كان جيدا، وتقدمنا في النتيجة مرتين، بعد سنوات عديدة، عرف ميسي متى يلعب ومتى لا، وهو من قرر المشاركة حيث كان في حالة جيدة، ولا أعرف كم عدد الأخطاء التي ارتكبوها ضده في الملعب، فهو يحاول المراوغة ولا يستطيع».

وعن طرد ليونيل ميسي، علق: «لا بد أن أشاهد اللقطة، من الأفضل ألا أتكلم عن حكم المباراة، حيث سيكون ذلك تكرارا للأشياء وأنا لا أحب ذلك، لذلك لن أكشف عن رأيي، الخصم أظهر جودته بطريقة ارتكاب الأخطاء، ونحن لا نملك لاعبين طوال القامة، وفي الهدف الثاني لم نكن في خط منظم بالدفاع، ويبدو أن الكرة تذهب عالية جدا، لقد حاولنا تسجيل هدف التعادل بكل الطرق، ومع التغييرات التي قمنا بها، لكن لم يحدث ذلك».