شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة رضا شحاتة.. الزمالك يهزم 3 مدربين «أهلاوية»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الجونة، مساء الثلاثاء، بملعب بتروسبورت بالقاهرة، في إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

ويعتبر رضا شحاتة، المدير الفني للجونة، هو أحد نجوم فريق الكرة بالنادي الأهلي مطلع الألفية الحالية، كما سبق له العمل داخل لجنة التعاقدات بالنادي الأحمر.

الزمالك استطاع خلال مشواره بالدوري هذا الموسم، من التفوق والفوز على 3 أندية يقودها فيناً من خارح الخطوط مدربين ينتمون للنادي الأهلي.

الأول كان عماد النحاس، نجم الأهلي السابق والمدير الفني الحالي للمقاولون العرب، حيث انتصر الفارس الأبيض في باكورة مبارياته بالدوري على المقاولون بثنائية نظيفة.

ضحية أهلاوية جديدة للزمالك في الدوري هذا الموسم بانتصار الفريق الأبيض على حساب سموحة بهدفين نظيفين، وهو الفريق السكندري الذي يقوده أحمد سامي الظهير الأيسر للأهلي في التسعينات.

أخيراً تفوق الزمالك على المصري البورسعيدي بهدف إمام عاشور، حيث يتولى على ماهر هداف الأهلي السابق مهمة تدريب الفريق الساحلي.

تُرى هل من فوز رابع للزمالك على مدربين منتمين للأهلي في مباراة الثلاثاء أم سيكون لرضا شحاتة وفريق الجونة رأياّ اّخراً؟