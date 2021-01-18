شكرا لقرائتكم خبر عن «الغندور»: عبد الحفيظ يشغل نفسه بالزمالك.. وهل ستطبق لائحة العقوبات ضده؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الإعلامي خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق، رسالة لمدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ بعد تصريحاته الأخيرة بشأن هدف فريقه الملغي في لقاء البنك الأهلي.

وقال «الغندور» عبر قناة الزمالك في برنامج «زملكاوى»: «من حق عبدالحفيظ أن يقول ما يشاء عن فريقه، لكن لا أدري لماذا يشغل نفسه بنادي الزمالك؟، لماذا يربط هدف الأهلي الملغي بهدف أشرف بن شرقي في مرمى الرجاء المغربي بدوري أبطال أفريقيا، وكذلك بلعبة محمود الونش أمام حرس الحدود؟».

وأضاف: «السؤال الآن هل سيتم توقيع لائحة العقوبات ضد سيد عبدالحفيظ لفرض الانضباط داخل الوسط الكروي؟ الجميع لا يسمع صوت عبدالحليم على مدير الكرة بنادي الزمالك ولا أعلم لماذا يتدخل عبدالحفيظ في شؤون الحكام؟».

واختتم: «أتمنى أن يكون هناك تكافؤ فرص في الدوري المصري. الأهلي لعب في ستاد المكس أمام البنك الأهلي وأتمنى أن يلعب الزمالك في نفس الملعب، كما أتمنى أن يلعب الأهلي مع الإسماعيلي بملعب الأخير مثلما سيلعب الزمالك هناك».

وتعادل الأهلي مع البنك الأهلي 0-0 مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 8 من الدوري المصري، بعدما ألغى الحكم محمد سلامة هدفا سجله أيمن أشرف بعد احتساب خطأ على الأخير.