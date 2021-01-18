شكرا لقرائتكم خبر عن «جريزمان»: بيلباو ضغط علينا ولم ندافع بشكل جيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة، حزنه الشديد من الهزيمة ضد أتلتيك بيلباو بنتيجة 3-2، وخسارة لقب كأس السوبر الإسباني.

وقال جريزمان، لصحيفة «ماركا» الإسبانية: «نحن غاضبون ومنزعجون، حين تخسر نهائيا تغمرك كل المشاعر السيئة، أتلتيك بيلباو ضغط علينا بشكل جيد جدا، وبذلوا كل ما لديهم حتى اللحظة الأخيرة، لقد ارتكبنا أخطاء في استراتيجية اللعب، وعلينا العمل بشكل جيد في الفترة المقبلة، ولم ندافع جيدا، لا نتحدث مع بعضنا البعض، ففي الكرات الثابتة يجب أن يصرخ شخصا ما لتنبيه زميله».

وأتم: «طرد ميسي؟ لقد كنت أتقدم للهجوم ولم أشاهد ما حدث. لا أعرف ماذا حصل».