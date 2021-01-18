شكرا لقرائتكم خبر عن بقيادة «صلاح».. هجوم ليفربول في مرمى النيران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الإنجليزية، الضوء على لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد الذي أقيم مساء الأحد ضمن منافسات البريميرليج وانتهى بالتعادل السلبي. وقال موقع «ديلي ميل»، إن فريق ليفربول فقد بريقه الفني والكروي خلال اللقاءت السابقة في الدوري الإنجليزي خاصة مباراة مانشستر يونايتد، وأصبح مثلث هجوم الريدز بقيادة محمد صلاح فاقدا لخطورته.

أضاف التقرير أن محمد صلاح لم ينجح كثيرا في المرور والهروب من دفاعات الشاطين الحمر، وكان أداءه الفني هادئا للغاية، والنجم البرازيلي فيرمينو، لم يشارك في اللقاء رغم تواجده داخل المستطيل الأخضر أثناء المباراة، المحبطة لجماهير الدوري الإنجليزي بشكل عام، والفريقين بشكل خاص،وخاض برونو فرنانديز، أسوأ مباراة له بقميص مانشستر يونايتد في مواجهة أنفيلد في صدارة.

وقال موقع «ميرور» البريطاني: «كان كل من ليفربول ويونايتد بلا أنياب هجومية في معظم الشوط الثاني، واستغرق الأمر حتى بعد مرور ساعة حتى اضطر أليسون إلى التصدي لهجمة منظمة من قبل الشياطين الحمر أصحاب صدارة جدول الترتيب الآن».

وأضاف التقرير: «كان صلاح وماني يفتقران إلى الفرص مرة أخرى، بينما كان اتخاذ قرار فيرمينو منحرفًا، خاصة عندما سدد بعيدا عن طريق أندي روبرتسون في منطقة الجزاء».