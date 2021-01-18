شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسي» يواجه عقوبة مشددة في الليجا بعد واقعة الطرد في نهائي السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، مهددًا بالغياب عن فريقه ما بين 4 إلى 12 مباراة داخل الدوري الإسباني، بعدما تلقى البطاقة الحمراء المباشرة خلال لقاء فريقه أمام أتلتيك بيلباو في نهائي السوبر الإسباني الذي خسره الفريق الكتالوني بثلاثية لهدفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «سبورت» الكتالونية، ينتظر «ليو» عقوبة إيقاف تتراوح بين 4 و12 مباراة، وفقًا لنص المادة 98 من لائحة الانضباط، بعدما تورط النجم الأرجنتيني في الاعتداء دون كرة على أسيير فيلاليبري، مهاجم بيلباو.