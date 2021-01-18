شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 56 نقطة فقدها الأهلي في الدوري على يد مدربين من أبنائه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نقطتين ثمينتين في مشواره بالدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2020-2021، اثر تعادله امام الوجه الجديد على الكرة المصرية والوافد حديثاً على المسابقة فريق البنك الأهلي.

واستطاع البنك الأهلي حصد نقطة ثمينة وانتزاع تعادلاً ثميناً في أول مباراة تجمعه بالأهلي في الدوري، وذلك بقيادة مديره الفني محمد يوسف، أحد أبناء الأهلي ومدربه الأسبق في عدة مناسبات.

«أبناء قساه»، هكذا هو العنوان الأنسب لبعض المباريات التي تشهد تعثر المارد الأحمر بالدوري على يد مدربين من أبنائه السابقين، إلا أنها كرة القدم التي لا بد وأن تتسم دائماً بالجدية والاحترافية بعيداً عن الميول والاهواء.

التقرير التالي نستعرض من خلاله جميع المباريات التي خسر الأهلي خلالها نقاطاً على يد مدربين من أبنائه قادوا الأندية الأخرى، وذلك من بين جميع مدربي الموسم الجاري.

4 نقاط يحصدها عماد النحاس أمام الأهلي

المدير الفني للمقاولون العرب عماد النحاس، وأحد أفضل من شغل مركز الليبرو في صفوف الأهلي، تمكن من حصد 4 نقاط في مواجهة فريقه السابق من مقعد المدير الفني، وذلك بقيادة المقاولون العرب للفوز عليه في 2018-2019، كذلك تعادل خلال ولايته للشرقية في موسم 2017-2018، حارماً فريقه السابق من 5 نقاط.

يوسف يحقق النقطة الرابعة في مواجهة المارد الأحمر

محمد يوسف، نجم دفاع الأهلي السابق، استطاع فرملة قطار التتش مرتين في الدوري، بتعادل خلال ولايته لسموحة وهي المباريات التي سلبت من الفريق الأحمر الدرع موسم 2014-2015، قبل التعادل في قيادة البنك الأهلي أمس.

تعادل شهير لأحمد سامي أمام الأهلي

ومن بين المدربين المنتمين للأهلي في الموسم الجاري، أحمد سامي المدير الفني لسموحة، الظهير الأيسر الذي ارتدى القميص الأحمر في التسعينات، حيث سبق وأن حرم الأهلي من فوزاً خلال ولايته لطلائع الجيش مطلع موسم 2016-2017، بتعادل إيجابي وسط لغط تحكيمي شهير وقتها.

18 نقطة يضيعها مختار مختار على الأهلي

بخلاف الفوز على الأهلي في مباراة وحيدة بكأس مصر خلال ولايته لإنبي، استطاع مختار مختار أحد رموز قلعة التتش، من ايقاف انتصارات المارد الأحمر في 9 مناسبات شهيرة حقق خلالها التعادل وذلك في ولاياته لأندية بتروجت والانتاج الحربي والاتحاد السكندري.

حسام حسن صاحب النصيب الأكبر من النقاط أمام الأهلي

رغم انتقاله للزمالك مطلع الألفية الحالية وتوليه تدريب البيت الأبيض في مناسبتين، إلا أنه يبقى واحد من رموز الأهلي الذين ارتدوا قميصه وصالوا وجالوا به على مدار أكثر من 15 عاماً، حسام حسن المدير الفني الحالي للاتحاد السكندري، هو صاحب نصيب الأسد من النقاط التي جمعها في مواجهاته ضد الأهلي من بين جميع المدربين الحاليين بالمسابقة ممن ارتدوا قميص النادي في السابق، حسام نجح في تحقيق 21 نقطة من فم الأسد الأهلاوي بالفوز في 5 مواجهات والتعادل في 6، وذلك في ولاته لكل من بيرميدز والمصري والاتحاد والزمالك.

أخيراً علاء عبدالعال، المدير الفني الجديد لأسوان، حيث لا يعرف الكثيرون أنه نشأ داخل جدران الأهلي وكان أحد لاعبيه في فريق الشباب والناشئين، حيث استطاع عبدالعال حرمان أبناء التتش من 10 نقاط بالفوز مرتين في موسم واحد هو 2013-2014 خلال ولايته للداخلية كذلك تعادلين.