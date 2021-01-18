شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر يعلن أسماء 3 مرشحين محتملين لرئاسة الزمالك: حازم إمام أحدهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي سيف زاهر، عن المرشحين لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة.

وقال "زاهر"، عبر شاشة قناة "أون تايم سبورتس": "الثلاثي الذي من المفترض أن يعلن عن ترشحه لرئاسة نادي الزمالك هو عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة السابق، وحازم إمام، وخالد عبدالعزيز، وزير الرياضة السابق".

وشدد "زاهر" على أن الثلاثي يدرسون بقوة الترشح لرئاسة القلعة البيضاء في الانتخابات المقبلة بعد نهاية عمل اللجنة الثلاثية القائمة بإدارة أعمال النادي في الوقت الحالي بعد رحيل مرتضى منصور.