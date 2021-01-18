بطولة إنكلترا: مانشستر سيتي يكرم وفادة كريستال بالاس برباعية وينتزع الوصافة

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لندن: واصل مانشستر سيتي، بطل الموسمين قبل الماضي، صحوته وانتزع المركز الثاني عندما أكرم وفادة ضيفه كريستال بالاس برباعية نظيفة الأحد في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنكليزي في كرة القدم.

ومنح قطب الدفاع الدولي جون ستونز التقدم لرجال المدرب الاسباني جوسيب غوارديولا في الدقيقة 26 بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من لاعب الوسط الدولي البلجيكي كيفن دي بروين، تابعها على يمين الحارس الاسباني فيسنتي غوايتا.

والهدف هو باكورة أهداف ستونز مع مانشستر سيتي منذ انضمامه إلى صفوفه قادماً من إيفرتون، والثاني في 171 مباراة له في مسيرته الاحترافية في البريمرليغ، بعد الاول في مرمى مانشستر يونايتد في نيسان/أبريل 2015 عندما كان يدافع عن الوان ايفرتون.

وأضاف لاعب الوسط الدولي الألماني إلكاي غوندوغان الهدف الثاني بتسديدة قوية رائعة بيمناه من خارج المنطقة اسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس غوايتا (56).

وعزز ستونز بهدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه عندما استغل كرة مرتدة من الحارس غوايتا اثر ضربة رأسية للمدافع الدولي البرتغالي روبن دياس اثر ركلة ركنية فسددها بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى (68).

وختم رحيم سترلينغ الذي لعب اساسيا على حساب الدولي الجزائري رياض محرز، المهرجان بهدف رابع من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة اسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس غوايتا (88).

وهو الفوز الخامس على التوالي لمانشستر سيتي والعاشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 35 نقطة فانتزع المركز الثاني بفارق الاهداف أمام ليستر سيتي الفائز على ساوثمبتون 2-صفر السبت في افتتاح المرحلة، ومستغلا سقوط ليفربول حامل اللقب والثاني قبل المرحلة، أمام ضيفه مانشستر يونايتد صفر-صفر في قمة المرحلة على ملعب "أنفيلد".

وبات مانشستر سيتي يتقدم على ليفربول بفارق نقطة واحدة، ويتخلف عن جاره مانشستر يونايتد بفارق نقطتين، علما بأنه يملك مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى ضد أستون فيلا سيخوضها الأربعاء المقبل حيث يملك فرصة انتزاع الصدارة.