إسماعيل يوسف: إمام عاشور كتب إيصالات أمانة على نفسه للانضمام للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن اللاعب الشاب إمام عاشور فعل الكثير وضحى من أجل الانضمام للقلعة البيضاء.

وقال يوسف في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" إمام عاشور ضحى من أجل الزمالك، وتابعناه لمدة 6 أشهر في حرس الحدود قبل التعاقد معه".

وأضاف:" إمام عاشور تحمل 2 مليون جنيه بايصالات أمانه على نفسه من أجل الانضمام للزمالك".

وأوضح، أن اللاعب مؤخرا اصبح عنصرا مؤثرا في فريق الزمالك بعدما ركز بشكل كبير داخل الملعب، لافتا أن سلوكه خارج الملعب أيضا منضبط.

وعن صفقة التعاقد مع المغربي أشرف بنشرقي، أشار إلى أن قام بضم اللاعب مقابل 400 ألف دولار من الهلال السعودي واصبح واحد من أهم الصفقات.

وأشار إلى أن التونسي فرجاني ساسي اتعرض على الزمالك عن طريق وزير الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، لافتا أن وقتها جروس لم يكن من المؤيدين للصفقة في البداية لكن بعد ذلك اقتنع.

وأتم تصريحاته:" تحدثت مع عمر خربين منذ 3 أشهر وتحدثت مع مدير الكرة في الهلال وكان اللاعب قريب من الانتقال للزمالك والمبلغ كان أقل من بنشرقي لكن ما كان سيتحصل عليه اللاعب كان هو العائق".