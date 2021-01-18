الزمالك: نعاني من أزمة مالية.. ونحن أكبر من تلقي تبرعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، أن ناديه يعاني من أزمة مالية كبيرة حاله كحال جميع المؤسسات التي تأثرت بالأزمة الإقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

وأشار عبد الله في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن نادي الزمالك نجح في توفير مبلغ قدره 75 مليون جنيه مصر خلال شهر ديسمبر الماضي.

وقال عضو تنفيذية الزمالك: "نعاني من أزمة مالية كبيرة، نحن جزء من الاقتصاد القومي وبالتالي حالنا كحال أي مؤسسة تأثرت بسبب فيروس كورونا".

وأكمل: "لكننا لسنا نادي مُفلس، تعاني فقط من مشكلة في التدفقات النقدية".

واختتم: "وفرنا 75 مليون جنيه لنادي الزمالك في الشهر الماضي، لم نقم بطلب أي قروض ولن نقبل أن يتبرع أي شخص لنا، فنادي الزمالك أكبر من تلقي أي تبرعات".