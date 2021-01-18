ملخص مباراة برشلونة واتلتيك بلباو في كأس السوبر الاسباني “ليلة أسود الباسك”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لأهداف نهائي كأس السوبر الاسباني بين “برشلونة واتلتيك بلباو” في إحدى مباريات اليوم الاحد 17-1-2021، والتي انتهت بفوز مستحق لبلباو 2/3 بعد التمديد، ليتوج للمرة الثالثة في تاريخه بلقب البطولة بعد عامي 1984 و2015.

وشهدت المباراة تعادل الفريقين في الوقت الأصلي 2/2، علمًا بأن البرسا كان متقدمًا في النتيجة بهدفين لهدف حتى الدقيقة 90 التي شهدت تسجيل أحد البدلاء لهدف التعادل بعد استغلال هفوة دفاعية جديدة من لينجليه ومينجويزا.

افتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة 40 عن طريق متابعة أنطوان جريزمان لتسديدة ميسي المرتدة من قدم أحد المدافعين.

لكن البرسا لم يهنأ لأكثر من 3 دقائق بهذا الهدف، حيث تلقت شباكه لهدف في الدقيقة 43 عن طريق دي ماركوس بعد تلقيه تمريرة عرضية عكسية رائعة من إيناكي ويليامز داخل منطقة الجزاء.

وعاد الفريق الكتالوني لتصدر المشهد من جديد مع مطلع الشوط الثاني، عندما سجل أنطوان جريزمان جعلها 1/2 بفضل عرضية تلقاها من جوردي ألبا داخل منطقة الستة ياردات مرت من الجميع ليقابلها بتسديدة من لمسة واحدة في الشباك.

وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع احتفال نجوم برشلونة بأول لقب في عام 2021، تلقت شباكهم لهدف قاتل في الدقيقة 90 بواسطة البديل “أسيير فيلاليبري” الذي شارك في الدقيقة 83 بدلاً من راؤول جارسيا.

وجاء هدف تعادل بلباو 2/2 بعدما حول فياليبري عرضية من ركلة حرة مباشرة نفذها “إيكر مونيايين” من الجهة اليمنى بعد هروبه من رقابة لينجليه ومينجويزا.

وأراد بلباو ريمونتادا تاريخية مع بداية الشوط الإضافي الأول للمباراة، بتسجيل هدف مذهل ورائع بتصويبة للجناح الباسكي المتألق “إيناكي ويليامز” ارتطمت في المقص وسكنت الشباك عند الدقيقة 94.

وقبل نهاية الشوط الإضافي الثاني، تعرض الاسطورة ليونيل ميسي للطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد تعديه على أسيير فيلاليبري من دون كرة في هجمة مرتدة للبرسا في الدقيقة 119، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية المباراة معلنًا بفوز أسود الباسك وتتويجهم بهذه الكأس للمرة الثانية في غضون 6 سنوات بعد تتويجهم بها عام 2015 على حساب برشلونة بهدف المعتزل أدوريث.

ملخص المباراة في الأسفل

برشلونة 2-3 أثلتيك بلباو

???? كأس السوبر الإسباني (النهائي)

???? ملعب لا كارتوخا (الأندلس)

انتهت

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وأثلتيك بلباو في أحد أعرق ملاعب إقليم الأندلس “لا كارتوخا”.

???? أصحبكم في هذه التغطية الحية “محمود ماهر” من مركز البث لموقع الخليج 365.

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☑️ تشكيلة برشلونة الاساسية: تير شتيجن – جوردي ألبا – آراوخو – لينجليه – ديست – بوسكيتس – دي يونج – بيدري – عثمان ديمبيلي – أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي.

☑️ تشكيلة أثلتيك بلباو الاساسية: سيمون – بالينزياجا – إينيجو مارتينيز – آلفاريز – كابا – دي ماركوس -داني جارسيا – فينسيدور – إيكر مونيايين – إيناكي ويليامز – راؤول جارسيا.

الشوط الأول

صافرة بداية اللقاء..

5″ استحواذ وسيطرة من جانب أثلتيك بلباو في بداية أحداث هذا اللقاء الساخن..

5″ ضغط من منتصف ملعب البرسا على حائز الكرة. لاعبو البرسا يجدون صعوبة كبيرة في الخروج بالكرة..

11″ ???? بطاقة صفراء لمدافع برشلونة لينجليه بعد تدخل قوي على إينياكي ويليامز في خط الوسط..

15″ مرت أول ربع ساعة من اللقاء، ولا توجد خطورة على كلا المرميين، مع أفضلية للأثلتيك الذي يلعب بإنضباط أكبر ويبدو هو الأقرب لهز الشباك من المرتدات لأن البرسا يترك الكثير من المساحات في الخلف..

30″ سيطرة ميدانية من أثلتيك بلباو دون خطورة حقيقية على المرمى.

35″ برشلونة مضطر للعب على المرتدات بقياة عثمان ديمبيلي وميسي..لكن لا خطورة على مرمى بلباو

40″ ⚽️ جوووووووووووووول …الهدف الأول لبرشلونة بمُتابعة رائعة من أنطوان جريزمان لتسديدة ميسي التي ارتدت من أحد المدافعين، لتذهب على عكس اتجاه الحارس سيمون..

…الهدف الأول لبرشلونة بمُتابعة رائعة من أنطوان جريزمان لتسديدة ميسي التي ارتدت من أحد المدافعين، لتذهب على عكس اتجاه الحارس سيمون.. 42″ ⚽️ جوووووووووووووووول ..أثلتيك بلباو يعدل النتيجة عن طريق الجناح الأيمن “دي ماركوس” بعد هروب مثالي من رقابة جوردي ألبا ..

..أثلتيك بلباو يعدل النتيجة عن طريق الجناح الأيمن “دي ماركوس” بعد هروب مثالي من رقابة جوردي ألبا .. 42″ ???? دي ماركوس تلقى تمريرة عرضية عكسية مذهلة من المتألق في مباراة اليوم إيناكي ويليامز ..

45″ نهاية الشوط الأول بالتعادل 1/1.

الشوط الثاني

45″ ???? برشلونة يجري أول تغييراته بنزول “مينجويزا” بدلاً من الظهير الأيمن الأميركي ديست الذي كان ثغرة واضحة في الخطوط الخلفية للبرسا على مدار الشوط الأول.

45″ صافرة بداية الشوط الثاني

57″ ???? هدف لملغي لأثلتيك بلباو بسبب تسلل راؤول جارسيا لخطة تلقيه لكرة عرضية من ضربة حرة مباشرة نفذت من الجهة اليسرى على رأسه بشكل ممتاز.. لكن تقدمه بنصف ياردة أو أقل منع الهدف بعد مراجعة تقنية الفار.. حيث احتسب حكم الراية الهدف في البداية..

67″ ???? بووووووووووووووووووووووووووووم…تصويبة صتاروخية من داخل منطقة جزاء برشلونة للاعب إيناكي ويليامز بعد استغلاله لهفوة فادحة من آراوخو في تشتيت كرة عرضية من الجهة اليمنى.

67″ ???? بطاقة صفراء للاعب أثلتيك بيلباو داني جارسيا.

77″ ⚽️ جووووووووووووووووووول …جوردي ألبا يصحح الهفوة التي اقترفها في الشوط الأول بصناعة الهدف الثاني للبرسا والذي سجله أنطوان جريزمان بمتابعة مثالية للكرة العرضية الأرضية التي عبرت من الجميع..

…جوردي ألبا يصحح الهفوة التي اقترفها في الشوط الأول بصناعة الهدف الثاني للبرسا والذي سجله أنطوان جريزمان بمتابعة مثالية للكرة العرضية الأرضية التي عبرت من الجميع.. 81″ ???? تغييران في صفوف أثلتيك بلباو بنزول “بيرينجوير وفيسجا” بدلاً من كابا وراؤول جارسيا..

83″ ???? تغييران جديدان في صفوف أثلتيك بلباو بنزول “فياليبري وليكوي” بدلاً من فينسيدور وبالينيزاجا.

88″ ???? تغييران في صفوف برشلونة بنزول “مارتن بريثوايت وميراليم بيانيتش” بدلاً من عثمان ديمبيلي وبيدري.

90″ ⚽️ جووووووووووووووووووووول …هدف قاتل لأتلتيك بيلباو عن طريق البديل “أسيير فيلاليبري” بعد تلقيه تمريرة عرضية من ركلة حرة مباشرة نفذها إيكر مونيايين (ميسي الباسك).

…هدف قاتل لأتلتيك بيلباو عن طريق البديل “أسيير فيلاليبري” بعد تلقيه تمريرة عرضية من ركلة حرة مباشرة نفذها إيكر مونيايين (ميسي الباسك). 92″ صافرة نهاية الشوط الثاني .. والانتقال إلى أشواط إضافية..معاناة البرسا مستمرة أمام أندية الباسك!

الشوط الإضافي الأول

صافرة بداية الشوط الإضافي الأول .. برشلونة على اليمين ، وبلباو على اليسار..

94″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووووووول ….هدف خرااااااااااافي من إيناكي ويليامز !!!!!

….هدف خرااااااااااافي من إيناكي ويليامز !!!!! 94″ ويليامز تحصل على تمريرة من مونيايين على حدود منطقة جزاء البرسا، مهدها لنفسه ثم أطلق تصويبة صاروخية مقوسة على أقصى يسار تير شتيجن، لترتطم الكرة في المقص وتسكن الشباك بشكل مذهل!!

95″ معلق المباراة في قناة الرياضية السعودية “فهد العتيبي” قال عبارته الشهيرة “بووووووووووووووووووم” عند تسديد إيناكي ويليامز .. تفاعل جميل من المعلق السعودي الممتع

95″ ???? تغيير خامس في صفوف بلباو “أوناي نونيز” يشارك بدلاً من إينيجو مارتينيز في خط الدفاع..

97″ ???? تغيير ثالث في برشلونة بنزول “ريكي بويج” بدلاً من بوسكيتس ..

105″ صافرة نهاية الشوط الإضافي الأول دون خطورة على مرمى بلباو

الشوط الإضافي الثاني

106″ ???? تغيير في صفوف برشلونة بمشاركة “ترينكاو” بدلاً من لينجليه.

106″ ???? تغيير سادس في صفوف بلباو بنزول موركيلو” بدلاً من نجم المباراة إيناكي ويليامز..

109″ ???? بطاقة صفراء للاعب بلباو صاحب الهدف القاتل “فياليبري”

110″ ???? بطاقة صفراء للاعب بلباو البديل “موركيلو”.

110″ جريزمان يضيع فرصة لا تضيع من أمام المرمى باستقبال خاطي لكرة عرضية لتذهب كرته فوق العارضة..

112″ بلباو يهدر فرصة الهدف الرابع ، أوناي مارتينيز يضرب الكرة بالرأس من داخل منطقة الستة ياردات فوق العارضة!

114″ ???? بطاقة صفراء لظهير البرسا “جوردي ألبا”.

119″ ميسي يضرب صاحب هدف التعادل أسيير فيلاليبري من دون كرة ..

120″ الحكم يراجع اللقطة في تقنية الفار بعد استدعاءه لمشاهدة اللقطة..

120″ ???? طرد مباشر لليونيل ميسي بعد تعمده ضرب فياليبري من دون كرة في منتصف ملعب بلباو اثناء هجمة مرتدة للبرسا.

122″ صافرة نهاية المباراة..

اتلتيك بلباو يتوج بطلاً لكأس السوبر الإسباني بعد أن أطاح بريال مدريد وبرشلونة..

بلباو كان قد فاز بلقب كأس السوبر الإسباني في نظامه القديم أمام برشلونة عام 2015 بفضل لاعبه المعتزل خلال جائحة فيروس كورونا عام 2020 “أدوريث”.

إلى هنا ينتهي هذا البث المباشر.. مبروك لأسود الباسك وحظ أوفر للفريق الكتالوني.

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