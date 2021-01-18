بيلباو يهزم برشلونة ويتوج بطلا للسوبر الإسباني

المنامة - ياسر ابراهيم - توج أتلتيك بيلباو بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة في تاريخه، مساء اليوم الأحد، بالفوز (3-2) على برشلونة، في المباراة النهائية للمسابقة، مساء اليوم الأحد.



سجل لبرشلونة أنطوان جريزمان (هدفان) في الدقائق 40 و77، بينما سجل لأتلتيك بيلباو أوسكار دي ماركوس في الدقيقة 42، وفياليبريي في الدقيقة 90، وإينياكي ويليامز في الدقيقة 93.



وذهبت المباراة إلى أشواط إضافية حيث سجل إينياكي ويليامز مهاجم أتلتيك بيلباو الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 93، حيث تلقى تمريرة من مونيايين وسدد كرة صاروخية أقصى يسار الحارس تير شتيجن.



وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه ليونيل ميسي قائد برشلونة في الدقيقة (120+1).



وحافظ لاعبو أتلتيك بيلباو على صمودهم الدفاعي في الدقائق الأخيرة، قبل أن يُطلق حكم المباراة صافرة النهاية بتتويج الفريق الباسكي باللقب الغائب منذ عام 2015.