شكرا لقرائتكم خبر عن مدير بطولة مونديال اليد يكشف كواليس إلغاء مباراة ألمانيا وكاب فيردي بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسين لبيب، مدير بطولة العالم لكرة اليد، الاتحاد الدولي لكرة اليد، قرر إلغاء مباراة منتخبي ألمانيا وكاب فيردي التي كان مقررًا إقامتها مساء الأحد، ببطولة كأس العالم لليد.

وأضاف حسين لبيب، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن المادة F. 7.c من اللوائح المتعلقة بـفيروس كورونا في مونديال اليد 2021، تنص على ضرورة وجود 10 لاعبين على الأقل بينهم حارس مرمى لإقامة المباراة.

وأفاد إن كاب فيردي، لم يكمل 9 لاعبين بجانب حارس مرمى وبالتالي تم اعتباره منسحبا، وإذا تكرر ذلك، اللقاء المقبل، سيتم اعتباره منسحبًا من البطولة.