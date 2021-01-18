شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيشيني»: المجاملات وسوء التقدير السر وراء رحيلي من الزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سامي الشيشيني، المدير الفني السابق لأسوان، أنه واجه صعوبات كبيرة خلال فترة قيادته لممثل الصعيد، كاشفًا أنه تلقى العديد من العروض التدريبية خارج مصر.

وقال سامي الشيشيني للإعلامي سيف زاهر عبر «أون تايم سبورتس»: «الزمالك يقدم مستويات رائعة هذا الموسم ويملك بدائل في كل الأماكن ولا يقف على غياب أي نجم».

وتابع سامي الشيشيني أن رحيله عن الزمالك بسبب اللائحة والتي كانت تنص على حصول المدرب على 20 ألف جنيه فيما يحصل اللاعب على 150 ألف جنيه حال الفوز ببطولة.