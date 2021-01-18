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حكم انجليزي سابق: هدف الأهلي صحيح 100 % ومندهش من إلغائه‏

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الحكم الانجليزي السابق ديرموت جالاجر أن هدف الأهلي الملغي أمام البنك الأهلي، والذي سجله أيمن أشرف صحيح 100%.

وكان الأهلي قد تعادل سلبياً بدون أهداف أمام البنك الأهلي بملعب المكس بالاسكندرية في لقاء الجولة الثامنة من عمر مسابقة الممتاز موسم 2020-2021، وألغت تقنية الفار هدفاً سجله أيمن أشرف في الشوط الثاني بداعي الوثب على المنافس.

وقال «جالاجر»، في تصريحات عبر شاشة «النهار» مع أحمد حسام ميدو: «الهدف سليم لا أصدق قرار الحكم بإلغائه».

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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