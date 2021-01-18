شكرا لقرائتكم خبر عن حكم انجليزي سابق: هدف الأهلي صحيح 100 % ومندهش من إلغائه‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الحكم الانجليزي السابق ديرموت جالاجر أن هدف الأهلي الملغي أمام البنك الأهلي، والذي سجله أيمن أشرف صحيح 100%.

وكان الأهلي قد تعادل سلبياً بدون أهداف أمام البنك الأهلي بملعب المكس بالاسكندرية في لقاء الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021، وألغت تقنية الفار هدفاً سجله أيمن أشرف في الشوط الثاني بداعي الوثب على المنافس.

وقال «جالاجر»، في تصريحات عبر شاشة «النهار» مع أحمد حسام ميدو: «الهدف سليم لا أصدق قرار الحكم بإلغائه».