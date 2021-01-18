شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب» يحذر لاعبي ليفربول من السقوط في البريميرليج بعد معركة الشياطين الحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، لاعبيه من السقوط لوسط جدول ترتيب البريميرليج خلال الموسم الجاري خاصة بعد اهتزاز الأداء الفني لحامل لقب الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم.

وقال «كلوب»: «على لاعبي ليفربول المواصلة وتحقيق الانتصار حتى نتمكن على أقل تقدير للحفاظ على المراكز المتقدمة داخل جدول المسابقة حتى نتمكن من الدخول في سباق بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل».

وأضاف «كلوب»، وفقًا لما نشره موقع «ديلي ميل» البريطاني أن سباق اللقب أصبح صعبًا على ليفربول، ولكن لن نفقد المنافسة حتى أخر لحظة.