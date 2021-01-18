شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي: الجبلاية لم تتعامل معنا بشفافية في تأجيل مباراة الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، إنه يحترم الاتحاد السكندري وجماهيره، مؤكدًا أن زعيم الثغر ليس طرفًا في أزمة تأجيل المباراة المرتقبة بينهما.

وأضاف عبدالناصر محمد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «أرسلنا خطابا إلى اتحاد الكرة، بشأن تقديم موعد مباراة الاتحاد مع سيراميك اكليوباترا وهو مايجعله يحصل على راحة أكثر من إنبي».

وأكمل: «فوجئنا بقرار تأجيل اللقاء من وسائل الإعلام، دون إخطارنا بقرار رسمي، ولم يتحدث معنا أي مسؤول بشأن تأجيل المباراة، ونحاول التواصل مع المسئولين ولكن دون جدوى».

وتابع: «أحمد مجاهد تحدث معي هاتفيا، للاستفسار عن مكان تواجدنا، بعد وصولنا إلى الإسكندرية لخوض اللقاء، والجبلاية لم تتعامل معنا بشفافية في قرار التأجيل».