شكرا لقرائتكم خبر عن ليل يحتل وصافة الدوري الفرنسي بثنائية في شباك ريمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليل فوزًا قاتلًا على ضيفه ستاد ريمس، بهدفين لواحد، بعدما كان متأخرا بهدف، في المباراة التي جمعتهما الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الفرنسي.

وعلى ملعب بيار موروا، افتتح الضيوف التسجيل عن طريق اللاعب أربير زينيلي في الدقيقة (36).وفي الدقيقة (48) تمكن اللاعب جوناثان بامبا من إدراك هدف التعادل لأصحاب الأرض.

ونجح اللاعب جوناثان ديفيد في إحراز هدف الفوز القاتل في الدقيقة (90+1) مهديًا فريقه نقاط المباراة الثلاث. وبهذه النتيجة، رفع ليل رصيده إلى 42 نقطة في الوصافة، فيما تجمد رصيد ريمس عند 21 نقطة في المركز الـ15.