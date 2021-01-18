شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يحقق أرقام سلبية في «البريميرليج» لم تحدث منذ 15 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم أرقام سلبية عقب تعادله السلبي مع منافسه هذا الموسم، مانشستر يونايتد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ووفقا لما نشره موقع «ديلي ميل»، حقق ليفربول رقما سلبيا لم يحدث داخل قلعة أنفليد منذ 15 عاما، بفشله في تسجيل أهداف خلال اللقاء الثالث على التوالي خلال مباريات الدوري الإنجليزي، بداية من لقاء نيوكاسل يونايتد، وساثهامبتون الذي فاز على الريدز بهدف، وأخيرا لقاء الشياطين الحمر.

ووفقا لشبكة «سكاي سبورتس»، فقد فشل ليفربول في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في البريميرليج، وذلك للمرة الثانية تحت قيادة يورجن كلوب، حيث سبق واستمر لـ5 مباريات دون فوز، في الفترة بين يناير إلى فبراير، فضلا عن تراجع ترتيب ليفربول للمركز الثالث، بعد فوز ليستر سيتي أمس على ساوثهامبتون، بهدفين دون رد.