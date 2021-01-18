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ليفربول يحقق أرقام سلبية في «البريميرليج» لم تحدث منذ 15 عامًا

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق ليفربول حامل لقب الموسم المنصرم أرقام سلبية عقب تعادله السلبي مع منافسه هذا الموسم، مانشستر يونايتد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ووفقا لما نشره موقع «ديلي ميل»، حقق ليفربول رقما سلبيا لم يحدث داخل قلعة أنفليد منذ 15 عاما، بفشله في تسجيل أهداف خلال اللقاء الثالث على التوالي خلال مباريات الدوري الإنجليزي، بداية من لقاء نيوكاسل يونايتد، وساثهامبتون الذي فاز على الريدز بهدف، وأخيرا لقاء الشياطين الحمر.

ووفقا لشبكة «سكاي سبورتس»، فقد فشل ليفربول في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في البريميرليج، وذلك للمرة الثانية تحت قيادة يورجن كلوب، حيث سبق واستمر لـ5 مباريات دون فوز، في الفترة بين يناير إلى فبراير، فضلا عن تراجع ترتيب ليفربول للمركز الثالث، بعد فوز ليستر سيتي أمس على ساوثهامبتون، بهدفين دون رد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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