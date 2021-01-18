شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيك بيلباو يتوج بلقب السوبر الإسباني بثلاثية في برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج فريق أتلتيك بيلباو، بلقب السوبر الإسباني بفوزه على برشلونة بثلاثية مقابل هدفين خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم في اللقاء النهائي للبطولة.

سجل أهداف برشلونة انطوان جريزمان، هدفين، بينما سجل أهداف أتلتيك بيلباو، اوسكار دي ماركوس، وأسيير فيلاليبري، إينياكي ويليامز خلال شوط اللقاء الإضافي الثاني.

وشهدت المباراة طرد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، في الوقت الإضافي بعد اعتدائه على أحد لاعبي بيلباو بدون كرة.