شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان × يوفنتوس: «باريلا» يرسل النيراتزوري للمقدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق إنتر ميلان انتصارًا غاليًا بـ «ديربي إيطاليا»، بعد أن حقق الفوز على ملعبه ضد يوفنتوس بنتيجة 2-0 في قمة مباريات الجولة 18 من السيريا آي.

وأفتتح إنتر التسجيل مبكرًا بهدف بعد 12 دقيقة من بداية المباراة عن طريق أرتورو فيدال، ثم ضاعف نيكولو باريلا تقدم الفريق بعد 7 دقائق من بداية الشوط الثاني، ليربح إنتر مواجهة الديربي على حساب حامل لقب الدوري الإيطالي خلال المواسم التسعة الأخيرة.

رجل المباراة:

لاعب الوسط الإيطالي نيكولو باريلا، ساهم في تسجيل هدفي فريقه (صنع الأول وسجل الثاني)، صنع 3 فرص تهديفية، 100% دقة الكرات العرضية، نجح في اكمال 3 من أصل 4 مراوغات، وأخطأ فقط في تمرير 5 كرات من إجمالي 56 تمريرة.

هل تعلم أن:

- هذه هي أول مرة يفوز فيها إنتر على يوفنتوس في الدوري دون أن يستقبل هدف منذ الفوز بنتيجة 2-0 في أبريل 2010 (أخر موسم توج فيه الفريق باللقب).

- إنتر ميلان هزم يوفنتوس في الدوري للمرة الأولى منذ سبتمبر 2016، وبعد 7 مباريات متتالية دون نجاح.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة؟

إنتر صعد بشكل مؤقت إلى قمة الترتيب برصيد 40 نقطة مناصفة مع أي سي ميلان، وأن كان الجار لديه الأفضلية في الصدارة بسبب المواجهات المباشرة.

يوفنتوس أهدر فرصة كبيرة للصعود إلى المركز الثالث على حساب روما، وتراجع للمركز الخامس برصيد 33 نقطة، مع لعبه مباراة أقل من صاحب المركز الرابع (34).

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- نيكولو باريلا اشترك مباشرة في تسجيل 7 أهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم (سجل 2 وصنع 5). اليوم هي ثاني مرة يصنع ويسجل فيها في نفس المباراة بالدوري هذا الموسم بعد مباراة كالياري.

- أرتورو فيدال سجل أول هدف له في الدوري بقميص إنتر ميلان، وهو أول هدف له في الدوري الإيطالي منذ هدفه مع يوفنتوس في مايو 2015 ضد سامبدوريا (2087 يومًا فرق بين الهدفين).