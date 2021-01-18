شكرا لقرائتكم خبر عن كاريلي يحذر الاتحاديين من «العين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يواجه قائد الاتحاد كريم الأحمدي خطر الإيقاف في حال حصوله على الإنذار الرابع في مباراة العين غدا (الثلاثاء) على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة عند الساعة (4:00 عصرا)، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ ستكون مباراة العميد عقب مواجهة العين أمام فريق النصر يوم (الإثنين) القادم على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في ختام مباريات الدور الأول في بطولة الدوري.

وحرص المدرب كاريلي على معالجة الأخطاء التي حدثت في مباراة أبها الماضية والعمل على تلافيها في لقاء العين القادم، وطالب اللاعبين بمضاعفة الجهود الفنية والسعي للعودة إلى الانتصارات وعدم التفريط بالنقاط من أجل الاستمرار في المنافسة على مراكز المقدمة في سلم ترتيب فرق الدوري، كما طالب اللاعبين باحترام فريق العين، من أجل تحقيق الفوز، ثم أجرى مناورة كروية في الحصة التدريبية التي أجراها أمس (الأحد) وركز على تطبيق اللاعبين لبعض المهام التنفيذية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في مباراة العين. ومن المتوقع أن تشهد التشكيلة الأساسية تغييرات فنية بما يتناسب مع النهج الفني الذي سيخوض بها اللقاء.