شكرا لقرائتكم خبر عن الشربتلي يظفر بكأس «الحرس الوطني» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حقق الفارس عبدالله الشربتلي كأس وزارة الحرس الوطني لقفز الحواجز والتي أقيمت في مركز المطبقاني بجدة.

وحل الشربتلي في المركز الأول بعد منافسة شرسة من صاحب المركز الثاني الفارس خالد المبطي، فيما حل ثالثاً الفارس فيصل أبا الخيل. وكانت بطولة كأس وزارة الحرس الوطني لقفز الحواجز انطلقت يوم الخميس الماضي 14 يناير واختتمت مساء السبت 16 يناير بتنظيم الاتحاد السعودي للفروسية، وشهدت البطولة إقامة 9 أشواط، بمشاركة أكثر من 90 فارساً وفارسة، حيث بلغ عدد الجياد المسجلة في البطولة أكثر من 130 جواداً من مختلف مناطق المملكة، وبمشاركة نخبة من الفرسان وعدد كبير من الأسماء الشابة في البطولة، فيما شهدت البطولة مشاركة الفرسان منهم تحت سن 18 عاما.