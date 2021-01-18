شكرا لقرائتكم خبر عن 25 بنشرا تحرم الراجحي لقب رالي داكار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعرب بطل رياضة المحركات السعودية يزيد الراجحي عن رضاه بالنتيجة التي حققها في رالي داكار 2021، رغم العوائق الفنية التي تعرض لها خلال مراحل السباق، وقال: «بحمد الله أنهينا الرالي، لقد فعلنا ما بوسعنا، وضغطنا منذ اليوم الأول بالرغم من أننا عانينا أكثر من 25 ثقبا في الإطارات، إضافة إلى عطل في علبة التروس وآخرها كان عطلا في المحرك، وكانت قيادتنا هجومية وفزنا بمرحلتين على أرض الوطن وأنا أفتخر بهذا الإنجاز، ولولا العقبات التي واجهناها لاستطعنا المنافسة على اللقب». ووجّه البطل السعودي جزيل شكره للراعي الرسمي رفيق النجاح الأول عبداللطيف جميل للسيارات الذي يرافقه خلال جميع مشاركاته في عالم الراليات الصحراوية. كما أبدى الراجحي سعادته باستضافة المملكة لهذا الحدث العالمي الكبير في عامه الثاني على التوالي، معرباً عن فخره واعتزازه بجهود القيادة الحكيمة والرؤية السديدة، قائلاً: «أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على استضافة ونجاح رالي داكار 2021 في ظل وجود جائحة فايروس كورونا ». وتابع الراجحي: «أوجه شكري لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل على جهودهما الكبيرة واهتمامهما المستمر برياضتنا الغالية».

يذكر أن الراجحي بصمة تاريخية في النسخة الثانية من رالي داكار في السعودية بعد تحقيقه الفوز في مرحلتين من رالي داكار 2021 على متن سيارة تويوتا هايلوكس ليصبح بذلك أول سعودي وعربي يفوز في أرضه وبين جماهيره في فئة السيارات النموذجية وأصغر متسابق يفوز في مرحلة من داكار هذا العام.