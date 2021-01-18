شكرا لقرائتكم خبر عن السمار: صدارة «الهلال» ليست غريبة عليه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد حارس الشباب والاتحاد السابق الدولي سعود السمار أن تقنية الـ«VAR» هضمت حقوق أندية كثيرة وعلى رأسها النصر والشباب ثم الأهلي، مرجعا ذلك إلى الخطوط غير الدقيقة التي توضحها التقنية التي بسببها تضررت تلك الأندية سواء في ضربات الجزاء أو البطاقات الملونة بشهادة خبراء تحكميين، وهو الأمر الذي يختلف عن المعمول به في دول العالم الأخرى.

وأوضح السمار خلال حديثه لبرنامج «إم بي سي» في أسبوع مع الزميل حازم الغامدي، أن صدارة الهلال ليست غريبة عليه، لافتا إلى أنه النادي الأكثر استقرارا في الفترة الحالية رغم اهتزاز مستواه، وهو المرشح للفوز بلقب الدوري بشكل كبير.

ولم يخفِ السمار أنه انطلق لممارسة لعبة كرة القدم من نادي عفيف مسقط رأسه في بداياته ثم التحق بنادي النصر لمدة 9 أشهر إلا أنه لم يكتب له تمثيل النادي لينتقل بعدها إلى نادي الشباب ويبزغ نجمه هناك ثم يختم مسيرته باللعب لنادي الاتحاد.

وأشار إلى أنه ظلم في آخر فترته، مضيفا «المفترض على لاعب الكرة الاستفادة من فترة توهجه، لأنه متى ما أصيب أو اعتزل سيبتعد الناس عنه وهذه مشكلة عانيت منها خصوصا بعد إصابتي بكسر في العمود الفقري، لكنني انتقلت إلى نادي الاتحاد وحققت البطولات معه واعتزلت مرفوع الرأس». وزاد «بعض الإعلاميين استبعدوا عودتي للملعب وكان هذا دافعا لي لتقديم المزيد وكان بعض شرفيي الشباب يستبعدون عودتي كذلك، لكن من فضل الله علي أن مثلت الاتحاد في مباراة ضد الشباب تألقت فيها وفزنا بثلاثة أهداف».

وعن جماهيرية نادي الشباب يقول السمار: جماهيرية الليث لا ينكرها أحد فهو النادي الثالث محليا إن لم يكن الثاني، وتكمن الإشكالية في تسرب بعض جماهيره ومالوا إلى أندية أخرى في فترة عزوفه عن البطولات، لكنني أجزم أنهم الآن كثيرون ولو عادوا إلى المدرجات لرأى الجميع جماهيرية الشباب الطاغية.

وشدد السمار على أن نادي النصر هو الأكثر جماهيرية من الهلال والشباب، مشيرا إلى أن الحديث عن جماهيرية الأندية في الإعلام غير دقيق، موضحا أن نادي الشباب يتمتع بالجماهيرية الأكثر خليجيا وعربيا خصوصا في فترة التسعينات. ولاحظ الحارس الدولي السابق أن الشباب يفتقر إلى رأس حربة وظهير أيمن ليكون الفريق الأفضل في المملكة حاليا، وامتدح أيضا احتدام المنافسة على الدوري بين الأندية وتقارب المراكز، مشيرا إلى أن ذلك يعكس مستوى قوة الدوري.

وعن معاناة النصر في بداية الموسم وبقائه في المراكز المتأخرة في سلم الترتيب، عزا السمار ذلك إلى تقنية الـ«VAR» والظلم التحكيمي الذي تعرض له النصر في بداية الدوري إضافة إلى ضعف لياقة لاعبيه، إلا أنهم استعادوا الآن عافيتهم وعادوا إلى سلسلة الانتصارات مجددا، مشيرا إلى أن النصر أكثر من تضرر من التحكيم، واستبعد في الوقت نفسه أن يصارع النصر على الهبوط إطلاقًا هذا الموسم.

ووصف السمار ماجد عبدالله بالأسطورة، والثنيان بمتعة الكرة السعودية، والدعيع بأفضل حارس آسيوي، والعويران بأنه لاعب ظلم نفسه وأهملها، وسامي الجابر بأنه من أفضل رؤوس الحربة في تاريخ كرة القدم السعودية، ونور بالمايسترو المتحكم برتم المباريات.