شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء وأعضاء النادي الخالدي بالوجه: نترقب افتتاح ملعب الـ 60 مليوناً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كان العام الهجري 1398 بداية الحلم لأبناء النادي الخالدي بمحافظة الوجه بأن يمارس رياضيو المحافظة هواياتهم في بيئة رياضية جاذبة، وتجدد الحلم عام 1415هـ، كان ذلك إبان زيارة رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي في ذلك التاريخ لراعي الرياضة الأول في المنطقة أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، وكان من التوصيات المتخذة آنذاك إنشاء مدينة رياضية بمحافظة الوجه، وفي عام 1432هـ بدأت انطلاقة المشروع على أن يتم الانتهاء منه في عام 1435هـ، وتم تمديد الانتهاء حتى عام 1436هـ دون أن يتم إنجاز المشروع، الذي تأخر ليتم الانتهاء منه عام 1440هـ. ومنذ ذلك التاريخ وحتى إعداد هذا التقرير ما زال الجميع يترقب تدشين الاستاد الرياضي الذي تجاوزت تكلفة إنشائه 60 مليون ريال، إذ يضم بين جنباته صالة مغلقة لممارسة ألعاب كرة السلة والطائرة واليد، كما يُمكن مزاولة نفس الألعاب على الملاعب الخارجية التي تم تشييدها داخل حرم النادي مع زيادة ملعب لكرة التنس الأرضي، ووجود المسبح المُغطى، وحمامات لممارسة الساونا والجاكوزي، إضافة لكل ذلك يبرز الملعب الرئيسي لكرة القدم المجهز لمسابقات الدوري والكأس والمزود بمدرجات مناسبة للجماهير الرياضية ، إضافة إلى الملعب الرديف الملائم للتدريبات اليومية، كما يمكن الاستفادة منه في معسكرات المنتخبات الوطنية مع كافة الأندية الرياضية ولمختلف الألعاب، إذ تتميز المنشأة بكونها الأقرب لشاطئ البحر على مستوى المملكة، حيث لا يفصلها عنه سوى بضعة أمتار، ما يضفي عليه المزيد من الأجواء الصحية خصوصا مع اعتدال الطقس في المحافظة طوال أيام السنة. وفي ذلك تحدث لـ«الخليج 365» رئيس مجلس إدارة النادي سابقاً حسن بن سليمان الخناني بقوله: يترقب شباب النادي الخالدي بالوجه زيارة وزير الرياضية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ليسعدوا بافتتاح منشأة النادي على يده لتساهم في التطور الرياضي الذي تعيشه مملكتنا الغالية، كما يمكن أن تستضيف المنشأة معسكرات الفرق والمنتخبات نظير ما تتميز به من أجواء صحية رائعة. ورفع الخناني باسمه ونيابة عن أبناء المحافظة أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، ولولي عهده الأمين على استكمال هذه المنشأة، ولأمير منطقة تبوك على متابعته المستمرة لكل مشاريع المنطقة.

من جانبه، قال أمين عام النادي سابقاً إبراهيم بن خليل الشريف: تنتظر الأوساط الرياضية بمحافظة الوجه اكتمال مشروع استاد النادي الذي طال انتظاره حتى يتسنى لأبناء المحافظة ممارسة الأنشطة الرياضية في بيئة جاذبة، الأمر الذي سينعكس أثره بإذن الله على الرياضة بالمحافظة، إذا ما علمنا أن محافظة الوجه تزخر بالمواهب الشابة في كافة الألعاب.

كما قال نائب رئيس النادي عيد بن علي الجهني: شهدنا خلال الفترة الأخيرة افتتاح أكثر من منشأة تدل على متابعة واهتمام وزير الرياضة بجميع الأندية، وكلنا أمل بافتتاح منشأة النادي وهو حلم جميع أهالي المحافظة، وسيعود أثرها بالمنفعة على كافة شباب المحافظة، كما ستصب في تطوير الرياضة بشكل عام وتحقق أهداف الوزارة برؤية 2030 التي تعمل عليها حكومتنا الرشيدة.

من جهته، شكر رئيس مجلس إدارة النادي الخالدي بالوجه محمد بن محمود الشريف، عبر "الخليج 365"، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لحرصه على الإسراع في تسليم المنشأة، كما قدّم شكره لوكيل الوزارة للشؤون الفنية مدير عام المشاريع والصيانة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله القحطاني على سرعة تجاوبه، إذ أخبر -والحديث ما زال للشريف- أنه تم الانتهاء من عملية ترسية الصيانة مع الشركة المشغلة، التي كان يُنتظر أن يكون موعد استلامها للمنشأة خلال شهر من الآن، واعتذر عن التأخر في ذلك بسبب الظروف الراهنة بسبب جائحة كورونا.