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«في ليلة طرد ميسي».. أتلتيك بلباو بطلًا للسوبر الإسباني للمرة الثالثة في تاريخه

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الشارقة - اميمة ياسر - توجّ فريق أتلتيك بلباو بطلًا لمُسابقة كأس السوبر الإسباني لموسم 2020/2021، بعد الفوز على ، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس الأحد، على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية، في نهائي السوبر الإسباني.

سجل أهداف برشلونة أنطوان جريزمان (هدفان) في الدقائق 40 و77، بينما سجل لأتلتيك بيلباو أوسكار دي ماركوس في الدقيقة 42، وفياليبريي في الدقيقة 90، وإينياكي ويليامز في الدقيقة 93.

و تلقى ليونيل قائد برشلونة بطاقة حمراء في مباراة فريقه أمام أتلتيك بلباو بنهائي كأس السوبر الإسباني.

وحصل ميسي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 120، حيث عاد الحكم لتقنية الفار ولاحظ أن الأرجنتيني ضرب مدافع بلباو بدون كرة.

وتعد تلك البطاقة الحمراء الأولى في مسيرة ميسي مع برشلونة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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