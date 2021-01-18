«في ليلة طرد ميسي».. أتلتيك بلباو بطلًا للسوبر الإسباني للمرة الثالثة في تاريخه

الشارقة - اميمة ياسر - توجّ فريق أتلتيك بلباو بطلًا لمُسابقة كأس السوبر الإسباني لموسم 2020/2021، بعد الفوز على برشلونة، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس الأحد، على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية، في نهائي السوبر الإسباني.

سجل أهداف برشلونة أنطوان جريزمان (هدفان) في الدقائق 40 و77، بينما سجل لأتلتيك بيلباو أوسكار دي ماركوس في الدقيقة 42، وفياليبريي في الدقيقة 90، وإينياكي ويليامز في الدقيقة 93.

و تلقى ليونيل ميسي قائد برشلونة بطاقة حمراء في مباراة فريقه أمام أتلتيك بلباو بنهائي كأس السوبر الإسباني.

وحصل ميسي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 120، حيث عاد الحكم لتقنية الفار ولاحظ أن الأرجنتيني ضرب مدافع بلباو بدون كرة.

وتعد تلك البطاقة الحمراء الأولى في مسيرة ميسي مع برشلونة.