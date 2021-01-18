نشرة الأحد.. البنك الأهلي يوقف قطار الأهلي.. وأتليتك بلباو يتوج بالسوبر الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 17 يناير 2021.

رسميا.. أول حالة الغاء بكأس العالم لليد بسبب كورونا

حكم إنجليزي سابق يحسم الجدل حول هدف الأهلي الملغي: لا أصدق ما حدث

بوادر أزمة.. إنبي يعلن تواجده في استاد الأسكندرية رغم تأجيل مواجهته مع الاتحاد

بيان رسمي لنادي أسوان يكشف علاقته بـ"أزمة ملعب مباراة الزمالك"

موسيماني: أشعر بالشغف لرؤية ما شاهده الحكم في الفيديو.. لكن علينا أن نعمل

عبد الحفيظ: هدف أيمن أشرف صحيح.. ويشبه بنشرقي أمام الرجاء

سلبية مسحة جميع لاعبي مصر لليد قبل مواجهة السويد

رسميًا.. اتحاد الكرة يقرر عودة مسحات الكشف عن كورونا

كلاسيكو بدون أهداف.. يونايتد يفرض التعادل على ليفربول ويحتفط بالقمة

كوكا يفتتح أهدافه في 2021 بفوز قاتل (فيديو)

البنك الأهلي يوقف قطار الأهلي ويفرض عليه التعادل السلبي في الدوري

تعادل جديد لسموحة أمام الإنتاج في الدوري

رسميا.. عمر خربين إلى الوحدة الإماراتي

أتليتك بلباو يقلب الطاولة أمام برشلونة ويتوج بالسوبر الإسباني