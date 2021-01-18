محمد يوسف: هدف الأهلي الملغي من خطأ واضح

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد محمد يوسف المدير الفني لنادي البنك الأهلي، أن الهدف الذي سجل في شباك فريقه من أيمن أشرف لاعب الأهلي وتم إلغاءه، لم يكن صحيحًا.

وأشار يوسف في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه لولا وجود خطأ على أيمن أشرف، لما طلب حكم الفيديو المساعد مراجعة اللعبة واستدعاء حكم الساحة.

وقال يوسف: "هدف الأهلي الملغي خطأ واضح على أيمن أشرف الذي قام بدفع لاعبنا، ولولا وجود خطأ لما عاد الحكم لتقنية الفيديو".

واختتم: "لا أحب الحديث في هذه الأمور ولكن الكرة بها خطأ واضح".

الجدير بالذكر أن حالة من الجدل قد أثيرت حول الهدف الملغي لأيمن أشرف لاعب الأهلي في مواجهة البنك الأهلي، والتي جاءت خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.