خبير تحكيمي: هدف الأهلي صحيح.. ولو كنت الحكم لما استجبت لنداء الفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد سمير عثمان الحكم الدولي المصري السابق، أن هدف النادي الأهلي المُلغى خلال مواجهة البنك الأهلي مساء الأحد، كان صحيحًا ولا سبب لإلغاءه.

وأشار عثمان في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن حكم المباراة كان في موقع داخل الملعب يسمح له برؤية اللعبة بشكل واضح، لافتًا لعدم الحاجة للعودة لتقنية الفيديو.

وقال عثمان: "لو كنت حكم المباراة لاحتسبت الهدف وما عدت لتقنية الفيديو، الحكم قريب جدًا من اللعبة والمسافة لا تزيد عن 7 أمتار".

وأكمل: "أيمن أشرف لم يقم بالدفع قبل لعب الكرة بل توجه إليها برأسه أولًا وقام بلمسها وهذا واضح في قانون كرة القدم ولا تحتسب خطأ".

واختتم: "حتى لو طلبني حكم الفيديو فلن أتوجه له لأنني شاهدت اللعبة بعيني والحكم أشار بيده بعدم وجود خطأ".

الجدير بالذكر أن حالة من الجدل قد أثيرت حول الهدف الملغي لأيمن أشرف لاعب الأهلي في مواجهة البنك الأهلي، والتي جاءت خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.